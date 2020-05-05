零售市道吹淡風，再有業主放售貴重物業。中原(工商舖)商舖部分區營業董事王蕾表示，旺角西洋菜南街26至36號及山東街51A至51B號遠景大廈地下26、28號及51A號舖連1及2樓，共3層商舖樓面，物業地下3個舖位總面積約1,485方呎、1樓面積5,227方呎、以及2樓面積則4,912方呎，項目總樓面達約11,624方呎，現以8.88億元放售，意向呎價約7.64萬元，料為區內最大面積商舖放售。

去年該舖意向價曾高見近13億元，即最新意向價較去年大劈三成。據悉，物業現由3個租客租用，包括服飾品牌、手錶品牌及藥房，每月總租金收入約305萬元，若以意向價8.88億元售出，新買家可享租金回報逾4.1厘。土地註冊處資料顯示，上述物業由太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁、人稱「太子鄧」的鄧鉅明透過信盈（香港）有限公司持有，該公司於2009年6月以3.5億元購入，若能以意向價8.88億元沽出，帳面將獲利5.38億元或逾1.5倍離場。

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