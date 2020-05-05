新冠肺炎令過去數個月一手成交大跌。Q房網綜合一手資訊網資料，在今年1月23日至5月1日、即本港錄得首宗新冠肺炎確診後100天，累計一手新盤銷售只有2103伙，涉及整體新盤銷售金額約254.4億元，比對於較疫症爆發前的100日(即去年10月15日至今年1月22日為止)，總新盤銷售達4089伙，涉及449.2億元分別回落49%及43%。事實上，按Q房網統計，在抗疫一百日期間整體市場只有4個新盤推出市場發售，共涉及1774伙新盤單位，相對於在疫症爆發前的一百日，期間推出市場新盤多達17個之多，涉及新盤單位亦多達5250伙，整體推盤量大幅回落66%。

Q房網陳坤興料本月一手達千宗

不過，隨著近日疫情已顯著轉趨緩和，近日整體新盤市場已明顯轉趨熱鬧，在過去的4月30日佛誕假期更單日錄得110伙新盤成交，是自3月14日以來首度單日新盤銷售突破100宗。Q房網香港董事總經理陳坤興表示，因應特區政府已宣布，於短期內逐步放寬限聚令的一些限制，隨著整體經濟運作亦逐步回復正常，相信發展商亦會即時加快推盤步伐，預期本月整體新盤推盤量，勢必大幅增加，加上近日息口維持低企，市場對新盤仍有一定的需求，相信本月新盤市場勢必回復熱鬧，單月新盤銷售亦勢必重上1000宗以上水平。

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