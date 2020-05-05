近日港元偏強，逼使金管局在聯繫機制後要多番沽港元，同時香港的銀行體系結餘也增回約1000億元，加上一個月拆息今日更跌破0.9厘的兩年低位，在在顯示有資金流入香港。

朋友間對上述現象有所解釋，指一來是港息高於美息促使基金從中套戥獲利，也有指是美國疫情控制失敗，以至在外地的港資「班資回朝」，更有朋友說是由美國牽頭的「五眼聯盟」似乎同一鼻孔呼氣，正部署以疫情為理由向中國索贘，以當年美國以大殺傷力武器為由要攻打伊拉克，將人滅國以後卻找不出所謂的大殺傷力武器，美國要錢的時候，有什麼是做不出，中資或港資仍留在歐美的話，或有最終被充公的可能，還不快快在歐美賣資產套現，並將資金調回香港。

事實上，莊士中國（0298）便剛公布，以9421萬英鎊（約9.09億港元）出售位於英國倫敦物業，該物業為Fenchurch Street 6至12號及Philpot Lane 1號，鄰近倫敦地鐵Monument站，為樓高11層的商業大廈，提供面積約7.77萬方呎寫字樓及商舖。集團表示，沽出物業主要是由於自新冠病毒爆發以來，宏觀經濟前景轉趨暗淡，因此集團更傾向秉持「現金為王」原則，沽出物業鎖定回報，而莊士集團乃在2016年11月以8000萬英鎊收購該物業，因此是次出售實際上會較收購價高出1421萬英鎊，即溢價19.1%。

大家認為，莊士賣英國物業物業，是真的因為是覺「現金為王」，為是怕了五眼聯盟？

陸振球

明報投資及地產版主編