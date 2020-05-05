本港銀行同業拆息 （HIBOR）全線下跌，隔夜拆息跌至0.26厘，連跌7天；與按揭利率相關的一個月拆息報0.86厘，連跌8天，創2018年4月以來新低。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，拆息跌至0.86厘，以現時H按的H加1.24計算，實際按息為2.1厘，大幅低於封頂位的2.5厘，息口和2年前相同。他指，美國無限量寬政策下，港息持續高於美息，估計HIBOR仍有下跌空間，中期看封頂位或形同虛設，預計轉按活動會轉趨活躍。

莊氏又表示，因應息口下調及疫情逐步穩定，樓市成交出現較大反彈，但他提醒，準業主需預留足夠時間申請按揭貸款，因目前銀行仍然實施居家工作，審批或較為緩慢，業主如申請高成數按揭更可能需要1至2個月時間，加上近期成交有較大反彈，申請按揭貸款的宗數回升，銀行需要時間處理。他又建議，業主買樓簽署臨時買賣合約時爭取3個月成交期，以預留充足時間申請按揭。

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