零售業寒冬，商舖租值大減，皇玥餅藝趁機進駐核心區地舖，過去一年共設3個據點。土地註冊處資料顯示，由藝人謝霆鋒持有的中環擺花街26號舖位，商舖面積約700方呎，連約500方呎閣樓，獲皇玥餅藝以月租7.3萬元承租，呎租61元，較對上租約2016年泳衣店的租金11萬元低34%，租金較零售旺市2013年月租20萬元更低約64%。皇玥租用上址3年，至2023年4月。

一年在港設3間據點

資料顯示，謝霆鋒於2013年2月透過頂軒有限公司以1.17億元購入上述舖位，以現時每月租金7.3萬元計算，租金回報僅1厘。皇玥餅藝為本地品牌，其餅藝大師葉永華過去曾擔任半島酒店嘉麟樓點心部主管，以及該店奶黃月餅的始創人，葉氏加入皇玥集團後，繼續以其招牌作奶黃月餅作銷售。過去一直以快閃店（pop-up store）或於日式超市設專櫃出售產品的皇玥餅藝，去年5月在兩大零售核心區尖沙嘴及銅鑼灣增設據點，以月租12.8萬元租用尖沙嘴加連威老道43號地下，另亦以月租約15萬元租用銅鑼灣利園山道40號地舖，而現時再租用中環擺花街商舖，即一年內開設了3間商店，而每月租金支出約35.1萬元。