近月已入伙、新地（0016）及市建局合作發展的土瓜灣北帝街Downtown 38，早前已推售項目最後5伙，全為頂層連天台單位，折實價887.6萬至1497.9萬元，其中3伙設內置樓梯直上天台，並於上周末獲一組買家購入，分別為28樓A、D及G室，涉資共4319.85萬元，其中實用561方呎的28樓A室，附設356方呎天台，成交價1497.95萬元，成交價創項目新高，折合實呎2.67萬元。

28樓A室連天台逾1497萬沽

目前尚餘2伙待售，其中28樓H室，屬實用291方呎1房戶，連同239呎平台，折實售價887.6萬元，折實實呎3.05萬元，挑戰土瓜灣區內呎價紀錄。

另一方面，雖然本港近日新型冠狀病毒肺炎疫情有紓緩迹象，但踏入5月，市場續有新盤買家撻訂縮沙離場，同為新地的屯門御半山II，昨日連錄2宗新撻訂，買家均於簽署正式買賣合約後取消交易，其中2A座16樓C室、實用386方呎，原於去年6月以594.91萬元售出，若按買家當時採用的付款辦法，以樓價5%計，料損失約30萬元訂金。

御半山II兩買家撻訂 發展商殺訂74萬

另一撻訂單位為2A座1樓J室，去年7月以443.3萬元售出，以沒收訂金10%計，料買家損失44萬元。換言之，兩名買家估計共遭發展商沒收約74萬元。