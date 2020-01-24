【名人入市】謝利605萬「首置」購The Richmond 206呎戶收租
文章日期：2020年5月4日 17:27
西半山羅便臣道一向為豪宅地段，吸引名人入市，土地註冊處資料顯示，原名陳國熙的旅遊界KOL謝利，在新冠肺炎爆發前，以超過605萬元購入恒地（0012）羅便臣道62C號The Richmond一個實用206方呎的開放式單位，實呎29382元。謝利接受本報訪問時指，今次是以首置名義入市，作長線收租之用，他預期，單位入伙後月租可達1.8至2萬元，估計租金回報接近4厘。
「同人講買羅便臣道樓有少少優越感」
他又指，雖然單位實呎接近3萬元，以呎價計有點貴，但由於單位不大，總價約600萬元，首期連厘印等使費近90萬元，加上物業位於西半山，他認為可以負擔及值得投資，並笑言「同人講上車買羅便臣道樓又真係有少少優越感」。對於他購入單位後數日，本港即錄得首宗新冠肺炎確診個案，及後疫情擴散，樓市亦出現調整，但謝利認為，香港樓市抗跌能力高，雖然疫情會影響樓價，但即使影響有一至兩年，亦不會影響十年，相信以十年計，樓價只會有升無跌，故作為長線投資仍具信心。
另謝利去年12月在旺角彌敦道開設茶飲店「走杯 CUPFY」，他表示，開業後遇上新冠肺炎，生意的確受到影響，但踏入4月份生意回升，過去數日長假，街上途人明顯增加，該店每日售出超過350杯飲品，比之前每日僅售100多杯倍升。該店本月將新推抗疫及素食人士燕麥奶系列，以吸引不同客人。
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