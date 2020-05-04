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【本月新撻訂】御半山II增兩宗取消交易 兩買家遭殺訂74萬

文章日期：2020年5月4日 17:11
御半山II示範單位資料圖片。

雖然本港近日新型冠狀病毒肺炎疫情有紓緩跡象，但踏入5月，市場續有新盤買家撻訂縮沙離場，新地（0016）屯門御半山II，今日連錄2宗新撻訂，買家均於簽署正式買賣合約後取消交易，其中2A座16樓C室、實用386方呎，原於去年6月以594.91萬元售出，若按買家當時採用的付款辦法，以樓價5%計，料損失約30萬元訂金；另一撻訂單位為2A座1樓J室，去年7月以443.3萬元售出，以沒收訂金10%計，料買家損失44萬元。換言之，兩名買家估計共遭發展商沒收約74萬元。
 

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