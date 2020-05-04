股巿不知是否又中了「五窮月」的魔咒，踏入五月首個交易日，港股恒指便跌了超過一千點，主要原因是美國總統特朗普，一來為了要將抗疫不力卸鍋，二來可能看到美股大幅反彈，突又向中國叫陣可能徵收萬億關稅，這七傷拳未傷人先傷己，上周五美股道指已率先大插六百多點。

相對股巿，近月香港樓巿表現相對平穩，上周更有地產代理行老闆斥資逾1.2億元購入尖沙嘴一個新盤撻訂單位，消息曝光後，有讀者問筆者，不是早前代理便大嘆社運和疫情生意難做，代理行業已是水深火熱，要求政府撤走辣招，而最近政府為了抗疫，更向僱主提供每位員工薪金每月補貼9000元，問未知代理老闆是否受惠，又說若有關老闆一邊享受政府的僱員薪金補貼，一方面又可大嗱嗱以1.2億元買豪宅收租，那是否納稅人在變相為該代理老闆補貼買豪宅？

筆者對讀者提出以上的問題，一時三刻難以提供答案，不過之後又看到美國的一宗地產新聞，指美國控制疫情如倒瀉籮蟹，當地可能有上千萬人失業而無力交租，以至爆發近90年最大型罷交租運動。沒有能力交租要罷交租尚可理解，不過，原來在紐約州和加州等地都有人上街，號召租戶無論有否能力也「罷交」，以聲援真正無力交租的窮人。朋友說，有能力交租也要罷交，說是「聲援」，難度這便是美式民主？

陸振球

明報投資及地產版主編