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【新盤出爐】市況轉旺 OMA by the Sea明向傳媒開放示位

文章日期：2020年5月4日 15:34

踏入5月，新盤市場氣氛轉熾熱，較早時已上載樓書的永泰（0369）屯門青山公路新盤OMA by the Sea，明日將首度向傳媒開放設於觀塘巧明Landmark East安盛金融大樓的示範單位，標誌項目開售已進入直路。
 
OMA by the Sea由兩座住宅大廈組成，提供517伙，戶型涵蓋開放式至4房單位，另設特色戶。由於新冠肺炎疫情仍未完結，發展商明日將安排傳媒分批於指定時段到場參觀及拍攝，各媒體限最多2人一組。
 

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