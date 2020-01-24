二手交投氣氛向好，沙田新城市廣場新錄5月首宗成交；中原高級區域聯席董事馮澤源表示，有關單位為5座高層B室，屬實用面積583方呎兩房間隔，原業主放盤僅2天，即以960萬元易手、實呎16467元。原業主2016年以768萬元購入單位，持貨4年，帳面獲利約192萬元離場，單位升值約25%。