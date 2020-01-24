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【市況趨熾熱】新城市廣場兩房放盤僅兩天 960萬沽出
文章日期：2020年5月4日 14:41
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二手交投氣氛向好，沙田新城市廣場新錄5月首宗成交；中原高級區域聯席董事馮澤源表示，有關單位為5座高層B室，屬實用面積583方呎兩房間隔，原業主放盤僅2天，即以960萬元易手、實呎16467元。原業主2016年以768萬元購入單位，持貨4年，帳面獲利約192萬元離場，單位升值約25%。
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