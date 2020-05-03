近日新冠肺炎疫情紓緩，雖然全港市民關注特區政府「限聚令」於5月7日後會否再延續，但近日一手新盤成交市況重趨活躍，綜合市場資訊，4個早前已獲批預售樓花同意書的新樓盤，有機會於5月內出擊、合共提供3105伙。

可留意的是，永泰 （0369） 旗下青山公路新盤OMA by the Sea，屬永泰於區內Upper Gold Coast住宅系列之一；單位總數517伙、早前已上載樓書的OMA by the Sea，由於屋苑位置可眺望黃金海岸一帶海岸線，永泰表示項目在設計意念和屋苑布局上，均加入了Seaside Resort Living元素，以度假氛圍為賣點。

永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，OMA by the Sea由兩座住宅大廈組成，戶型涵蓋開放式至4房單位。

換言之，Wetland Seasons Park第2期、OMA by the Sea，合共提供1216個單位，佔本月有機會推出的4個焦點新盤的單位總數的四成。