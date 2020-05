近日新冠肺炎疫情紓緩,雖然全港市民關注特區政府「限聚令」於5月7日後會否再延續,但近日一手新盤成交市況重趨活躍,綜合市場資訊,4個早前已獲批預售樓花同意書的新樓盤,有機會於5月內出擊、合共提供3105伙。

可留意的是,永泰 (0369) 旗下青山公路新盤OMA by the Sea,屬永泰於區內Upper Gold Coast住宅系列之一;單位總數517伙、早前已上載樓書的OMA by the Sea,由於屋苑位置可眺望黃金海岸一帶海岸線,永泰表示項目在設計意念和屋苑布局上,均加入了Seaside Resort Living元素,以度假氛圍為賣點。