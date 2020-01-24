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【冇價講】首都兩房800萬沽 呎價1.54萬創屋苑新高
文章日期：2020年5月3日 14:23
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樓市交投氣氛轉活之際，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城1期首都，新近錄得6座右翼極高層C室易手，屬實用面積517方呎2房戶、望山景，原業主零議價下，以800萬元售出單位，實呎15474元；相關成交價為屋苑同類單位新高、呎價則破首都全屋苑最高紀錄。原業主2008年4月以344.5萬元一手購入單位，持貨12年，帳面賺455.5萬元，單位期內升值1.3倍。
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