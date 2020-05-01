再有入伙盤連環錄撻大訂個案。由嘉華（0173）發展的大埔白石角嘉熙，新近錄10宗撻大訂個案，而有關單位的買家全選用建築期付款，買家已繳付樓價10%或15%，而發展商合共殺訂逾1200萬元。

嘉華營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明回應指，因買家未能如期完成交易，故集團沒收訂金，屬物業買賣的正常運作。

據嘉熙的成交紀錄冊顯示，新近撻訂的10宗個案，當中9伙的買家在2018年6月或7月購入，成交價652.8萬至1,468.4萬元，買家全選用建築期付款，並在簽署臨時買賣合約、簽署買賣合後約3個月及半年內，分別繳付樓價5%，即已支付樓價15%，惟上述9伙在上月29日終止買賣合約，買家遭殺訂97.92萬至220.26萬元。

另餘下1宗撻訂個案，該買家在去年6月購入9座2樓C室，成交價476.9萬元，買家選用90日即供付款，須在簽署臨時買賣合約、簽署買賣合後約3個月各支付樓價5%，即已支付樓價10%，而買家同於上月29日撻訂離場，遭殺訂47.69萬元。而上述10伙撻訂單位合共殺定1,240.97萬元。