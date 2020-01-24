隨著疫情緩和，樓市成交量增加，造價亦見回升。元朗YOHO Town新近有2房單位以608萬元沽出，較上月同類造價回升28萬元或近5%。中原元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗本月交投活躍，累計錄得逾160宗二手成交，其中區內指標屋苑YOHO Town本月錄得10宗，全屬2房單位，平均實呎15813元，按月升3.2%。當中位於5座低層G室，實用面積393方呎，新近以608萬元沽出，實呎15471元；原業主2014年6月以380萬元買入，持貨近6年，帳賺228萬元或60%。資料顯示，上述單位對上一層、面積和景觀相約的5座低層G室，曾於上月初以580萬元易手，實呎14,758元，亦意味新成交的單位雖然低一層，但造價就在1個多月高出近5%。

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