近日新冠肺炎疫情漸紓緩，主要反映4月6至12日具體市況、反映樓價走勢的中原城市領指數CCL，三大整體指數齊升2周，為5周、即逾1個月以來再現，終止早前3周齊跌的局面，樓價明顯止跌回穩；最新CCL報175.90點，創9周即逾兩個月新高、按周升0.12%；反映大型屋苑樓走勢的CCL Mass報178.71點，創9周新高，按周升0.14%；CCL(中小型單位)報176.63點，創9周新高，按周升0.19%。事實上，CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升0.59%、0.75%及0.73%。

不過，CCL(大型單位)報172.08點，卻為62周、即逾1年(即2019年2月以來)新低，按周跌0.22%；豪宅樓價連續9周於172點窄幅徘徊，等待向上。

分區方面，中原研究部高級聯席董事黃良昇指，新界西CCL Mass連升3周累升4.58%，是近10周、即約兩個半月以來首見，展望新一輪旺市由新界西開始，新界西CCL Mass最新報164.00點，創9周新高，按周升2.61%，升幅92周即近2年以來最大，兼連升3周共4.58%。

新界東CCL Mass報189.51點，連續6周高企189點水平，等待上衝；九龍CCL Mass報173.92點，連續4周於174點上下反覆，等待上升；港島CCL Mass報181.67點，近4周走勢反覆，等待轉勢向上。