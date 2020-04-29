新世界（0017）旗下尖沙嘴名鑄一個複式戶，今日透過招標以1.26億元售出。祥益地產老闆、集團總裁汪敦敬，承認單位由他購入，他接受本報電話訪問時指，由於過往的物業是由公司或太太名義購入，故今次以首置身分入市，無須付雙倍印花稅DSD。他續指，物業暫計劃作長線收租，預計每月租金約8萬至10萬元，意味回報率約1厘。汪續稱，下一個投資目標是在市區購買一個街舖，目標是1億元以下。

對樓市前景陰晴不定，他認為「買有風險，不買也有風險」，現時購入會怕樓價仍會不跌，但如果不買，亦會擔心銀紙貶值，以及錯過機會，之後再買不到同樣質素的物業。汪指出，在疫情下，本港樓價下跌不足一成，相對其他投資產品的跌幅少，加上息口低、新供應少，長遠對樓市仍有信心，並認為購買豪宅不是兩、三年就會售出，而是長期持有10年、20年，故不會只看短線樓價波動，但他亦認為，市民要清楚個人財政能力，不要「跟風」入市。

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