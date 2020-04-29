【疫市擴張】日本牛肉飯連鎖店Sukiya 落戶黃埔設第3分店
文章日期：2020年4月29日 15:28
新冠肺炎重創本港零售業，除日資超市「驚安の殿堂」積極在港擴充外，日本牛肉飯連鎖店食其家（Sukiyaすき家）亦在港連環開設據點，第3家分店將落戶紅磡黃埔天地。
據黃埔天地網站顯示，Sukiya座落於時尚坊G6B號舖，鄰近黃埔號，並指商舖即將開業，而本報亦正向黃埔天地查詢有關Sukiya租用商舖詳情。事實上，食其家早於去年7月、即反修例風暴期間，已明確地表示在港設店，首間分店設於旺角亞皆老街31號地下A舖，月租22萬元，以面積約1570方呎計，呎租約140元，呎租較同區鄰近舖位租金低35%。另市場消息指，食其家亦於本月落實承租油麻地譽發廣場地下舖位，面積約2,650方呎，月租約25萬元，呎租約94元。
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