新冠肺炎疫情稍放緩,發展商即部署推售全新樓盤。永泰(0369)屯門青山公路大欖段166號新盤 OMA by the Sea,剛上載樓書至物業網站及一手資訊網,料短期進行推售工作。OMA by the Sea提供517伙,開放式單位實用面積由312方呎起、至最大的1614方呎,涵蓋開放式至4房間隔,另設特色戶,個別1房最細297方呎。項目預計2022年6月落成,樓花26個月。