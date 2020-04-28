上周收到27份標書的旺角豉油街與上海街交界蚊型住宅官地，由展光有限公司以4.6718億元投得地皮，以最高可建樓面地皮約6萬方呎計，每方呎地面地價7710元，屬市場預期之內。

上述旺角豉油街與上海街交界住宅官地，地皮面積6733方呎，可建樓面60596方呎，中標者須預留1樓及2樓、約3.09萬方呎的樓面興建護老院，完成後需連同2個車位及相關設施交還政府。