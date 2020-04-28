一手豪宅接連錄得成交，華懋旗下西貢碧沙路洋房項目玥廬，剛以9542.09萬元售出一幢6號屋，物業實用3284方呎，實呎29,056元，物業樓高三層連天台，設4房(3套房)間隔，另設私人升降機、私家車庫、泳池及花園。

玥廬提供10幢獨立洋房，全部樓高3層連天台及設升降機，實用3265至3987方呎，戶型包括4房3套、4房全套房。項目另一主要賣點，是各幢洋房的天台均設私家泳池，及坐擁銀線灣景致。