新冠疫情帶來經濟下行壓力， 二手市場續錄蝕讓個案。東涌東環新近有2房單位業主，因急於套現而以低市價出貨。美聯高級營業經理張少勛表示，上述東環1B座低層1室，實用面積582方呎，屬2房連儲物室間隔，因業主急於套現，故以低市價、660萬元沽出單位，實呎11340元，成交價低市價約5%。

若按原業主2015年10月710.5萬元購入價計，持貨近5年，帳面已蝕50.5萬元或7%，惟連同入市稅項及雜費計，料實際損手約83萬元或12%。