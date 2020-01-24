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【疫境見血】東環兩房660萬沽 5年料實蝕12%
文章日期：2020年4月28日 15:02
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新冠疫情帶來經濟下行壓力， 二手市場續錄蝕讓個案。東涌東環新近有2房單位業主，因急於套現而以低市價出貨。美聯高級營業經理張少勛表示，上述東環1B座低層1室，實用面積582方呎，屬2房連儲物室間隔，因業主急於套現，故以低市價、660萬元沽出單位，實呎11340元，成交價低市價約5%。
若按原業主2015年10月710.5萬元購入價計，持貨近5年，帳面已蝕50.5萬元或7%，惟連同入市稅項及雜費計，料實際損手約83萬元或12%。
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