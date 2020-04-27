本港8日內第4次出現新冠疫情「零確診」，疫情稍為好轉，而整體樓市氣氛亦回暖，多區屋苑成交量增加，部份造價亦有回升跡象。粉嶺花都廣場有業主於上周以低市價售出單位後，新近決定賠訂取消交易，並將單位收回自住。

利嘉閣高級區域董事陳永強指，花都廣場7座中低層D室，實用面積370方呎，屬2房間隔，外望內園景。業主為投資者、看淡後市的情況下，早前以500萬元放售上述單位，叫價為屋苑同類最低價，故隨即吸引多組準買家睇樓，並在放盤不足一日內以495萬元沽出，實呎13378元，成交價略低市價2%。

上周不足500萬低市價沽出

不過，由於業主持有的另一個美景新村低層349方呎村屋單位，期後亦獲得準買家洽購，考慮到美景新村單位樓齡達37年，較難轉手，故決定以略低價5%水平的360萬元沽出美景新村的單位，並收回花都廣場的2房單位自住。業主最終向花都廣場的買家賠10萬元訂金，連同佣金計，損失20萬元。

至於該名花都廣場的買家，隨後以530萬元購入花都廣場4座中層A室，單位實用面積392方呎，亦屬2房間隔，實呎13520元，呎價略高於原本購入的7座中低層D室。陳續指，現時花都廣場約有50個放盤，2房叫價由508萬元起。