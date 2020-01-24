元朗千色匯地庫仍被圍板封圍，未有標示新店資料(李宛婷攝)

由「日資變港資」、恒基發展（0097）旗下百貨超市「UNY生活創庫」將疫市擴張，新店將會落戶於元朗千色匯地庫，料於六月下旬開始營業。

據悉，上址原由長和（0001）旗下的連鎖超市Taste租用。據本報記者實地觀察，元朗千色匯地庫仍被圍板圍封，未有標示新店資料。不過，記者瀏覽千色匯官網，網站已列出UNY生活創庫即將開幕，而在社交媒體亦見UNY元朗店的招聘廣告。

本報向恒地（0012）查詢，恒地回應指，UNY元朗店是樂富店以外第二間分店，店舖面積約18,000平方呎。集團指，元朗有超過60萬人口，其中有一半屬中等或以上消費群體。期望UNY能為元朗區內居民在優質食品及日用品方面提供更多、更好的選擇。

UNY原為日本第二大便利商店營運商FamilyMart UNY旗下百貨公司，獲恒基發展於2018年以3億元收購。當時有分析指出，香港UNY所針對的中產家庭消費群體，與千色店相似，能策略性地加強千色店業務，有助恒發旗下零售商店覆蓋率進一步擴大。

元朗千色匯是由恒地「富三代」主理。其創辦人李兆基（四叔）外孫女李敬儀去年年中獲委任為恒發旗下全資附屬公司Citistore (Hong Kong)（即千色店）及 Unicorn Stores (HK)的公司董事，元朗千色匯KOLOUR品牌正是李敬儀的獨挑大樑之作。

記者：李宛婷

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