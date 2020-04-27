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【減價成交】一號．西九龍三房呎售1.63萬 7年帳賺34%
文章日期：2020年4月27日 16:06
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二手成交向來落後同區西九四小龍的荔枝角一號．西九龍，新近錄得4月首宗買賣成交。美聯高級營業經理鄧偉傑表示，上述一號．西九龍1座高層C室，實用面積864方呎，屬3房1套間隔，原業主最初叫價1450萬元，經商議後減價40萬元或2.8%，以1410萬元易手，實呎16,319元。原業主2013年3月以約1055.1萬元一手購得單位，帳面獲利354.9萬元，單位7年升值34%。
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