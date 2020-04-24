今日看到嶺南大學林文贊比較政策講座教授莫家聲在《明報》撰文指出，嶺南大學及華南理工大學共創的「粵港澳大灣區社會治理聯合研究中心」於2020年4月，透過網上平台向內地大灣區9個城市（包括廣州、深圳、佛山、東莞、珠海、中山、惠州、江門及肇慶）的18周歲及以上居民進行問卷調查，邀請他們對香港及澳門這兩座城市總體印象作出評價。本次調查收回有效問卷1040份。調查結果顯示：

大部分受訪的大灣區居民認為香港是「經濟發達的城市」（83%同意／非常同意）、「高度國際化的城市」（85%同意／非常同意）、「購物天堂」（84%同意／非常同意）。總體對本港在上述的形象十分正面。

然而，當被問及香港以下各方面評價時，大灣區內居民大多對香港抱有「負面」評價及印象：「安全的城市」、「包容的城市」、「友好的城市」及「社會管理做得很好的城市」，其中「安全」方面，只有16%人認同，有近48%表示「中立／一般」，而有約36%認為香港「不安全」。在「包容」方面，有34%受訪者認為香港「不包容」；36%認為「中立／一般」，而只有少於三成認為香港仍為「包容」城市。至於香港是否「友好」，調查顯示有近27%受訪者覺得香港為「不友好」的城市，但有42%抱「中立／一般」的評價，約有三成受訪者覺得香港仍「友好」。

看到上述調查，筆者便想起近年一些朋友反而對大灣區印象不斷改善並紛紛在大灣區買樓，以部署退休，更有一定家長送子女回內地就學，說香港的教育愈來愈政治化，而在內地居住、就業以至受教育，可能更「安全」。

陸振球

明報投資及地產版主編