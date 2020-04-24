地政總署公布，旺角豉油街與上海街交界住宅官地共收到27份標書，大部份入標的發展商以獨資入標，並以港資為主，包括長實（1113）、會德豐（0020）、英皇（0163）、永泰地產（0369）、遠展（0035）、大昌集團（0088）、宏安地產（1243）、佳明（1271）、爪哇（0251）、莊士中國（0298）、建灝地產、晶苑地產；信置（0083）則伙招商局置地（0978）合資入標。另亦有中資入標，包括佳兆業（1638）、越秀地產（0123）等。

萊坊執行董事林浩文表示，入標人數比預期多，但在經濟下行、失業率上升等因素下，估計發展商出價仍將保守，估計成交價可以回復正常水平。旺角豉油街與上海街交界住宅官地，地皮面積6733方呎，可建樓面60596方呎，中標者需預留1樓及2樓、約3.09萬方呎的樓面興建護老院，完成後需連同2個車位及相關設施交還政府。業界估計，地皮估值4.24億至6.36億元，每方呎樓面地價介乎7000至1.05萬元。

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