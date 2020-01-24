反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報175.68點，按周升0.47%，為8周、即約2個月新高。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.46點，按周升0.61%。 CCL（中小型單位）報176.30點，按周升0.54%，為8周新高。CCL（大型單位）報172.45點，按周升0.06%。豪宅樓價連續8周於172點窄幅徘徊。四大整體指數齊升，相隔5周再度出現。

上述數字主要反映2月26日財政預算案後第5周及3月15日美國減息1厘及重啟量寬後第3周市況。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL七大指數今周齊升，相隔5周後再次出現。當中CCL、CCL_Mass及CCL（中小型單位）齊升，結束三大整體指數齊跌3周的局面，樓價有止跌的跡象。CCL及CCL（中小型單位）連續6周企穩175點水平、CCL_Mass亦連續6周企穩178點水平。隨著復活長假後二手成交持續，樓價走勢有望出現變化，對CCL的影響將於未來數周開始反映。

此外，港島CCL Mass報184.10點，按周升0.89%，結束3周連跌。九龍CCL Mass報174.29點，按周升0.81%。新界東CCL Mass報189.85點，按周跌0.03%。新界西CCL Mass報159.83點，按周升0.46%。四區指數三升一跌，近6周出現3次，顯示樓價正在累積上升動力。

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