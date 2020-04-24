政府再推售蚊型住宅地，旺角豉油街與上海街交界住宅官地剛截標，記者現場所見，最少有23家發展商入標。

據悉，大部份入標的發展商以獨資入標，並以港資佔多，包括長實（1113）、信置（0083）、英皇（0163）、永泰地產（0369）、遠展（0035）、大昌集團（0088）、宏安地產（1243）、佳明（1271）、爪哇（0251）、莊士中國（0298）、建灝地產、晶苑地產，另亦有中資入標，包括佳兆業（1638）、越秀地產（0123）等。

大昌集團執行董事李永修表示，集團以獨資入標，並表示，全球量化寬鬆，銀紙貶值，而房屋供應不多，預料樓價不會大跌，但在疫情影響下，預計樓價會輕微調整，在疫情過後，估計可回復至正常水平。

他續指，集團過去主要集中發展豪宅物業，但因近年政府推地數目不多，在選擇有限下，亦以競投中小型住宅地為目標。

佳兆業傳媒及投資者關係部總經理蔡晉入標時表示，旺角人流暢旺，周邊配套完善，前景不俗，因應市況而出價，長遠而言，對本港樓市後市感樂觀。

旺角豉油街與上海街交界住宅官地，地皮面積6733方呎，可建樓面60596方呎，中標者需預留1樓及2樓、約3.09萬方呎的樓面興建護老院，完成後需連同2個車位及相關設施交還政府。

業界估計，地皮估值4.24億至6.36億元，每方呎樓面地價介乎7000至1.05萬元。

記者：甘潔瑩

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