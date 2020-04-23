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【信置出擊】御龍山 奧柏‧御峯3伙餘貨下周一起招標

文章日期：2020年4月23日 19:58

近期未有全新大盤推出、但早前推出馬鞍山銀湖‧天峰餘貨，銷售反應理想的信置（0083），旗下兩個已屆現樓的項目，今上載新銷售安排，其中大角嘴奧柏‧御峯，4月28日(下周二)起推出2伙特色戶招標，包括1座37及38樓A室複式戶，實用面積1989方呎連1058方呎平台；以及38樓B室，實用面積1021方呎連838方呎平台。
 
此外，火炭御龍山亦推出最後1伙特色戶餘貨招標，為9座63樓A室天池屋，實用面積3070方呎連1505方呎平台，連同雙車位，於4月27日(下周一)招標。

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