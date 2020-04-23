【不樂觀】新地藍地項目申建1998伙 規劃署不支持
文章日期：2020年4月23日 17:46
持有大量新界農地的新地（0016），近年多次透過申請增加縮則增單位而增加房屋供應。新地去年就屯門藍地紫田村項目申請放寬地積比率由1倍大增至6倍，計劃興建1998伙，有關申請將於明日在城規會審理，而規劃署文件顯示，該署認為發展方案未有足夠證明顯示發展不會對周邊交通、供水等構成負面影響，故不支持有關發展方案。
資料顯示，地盤面積22.9萬方呎，新地計劃以6倍地積比率發展，擬建9幢37層高住宅，涉137.24萬方呎，提供1998伙，單位平均面積約689方呎，預計可容納人口約5395人。另設1幢2層高非住宅物業， 作為長者日間護理中心，涉樓面5382方呎；項目預計於2025年落成。
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