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【繼續招標】山水盈特色戶1657萬沽出 呎價1.66萬
文章日期：2020年4月23日 17:18
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新冠肺炎疫近日稍為紓緩下，路勁
（1098）
旗下元朗凹頭山水盈今日開展新一輪銷售，中原高級資深營業董事方啟明表示，項目今透過招標形式，售出9座15樓B室，單位實用面積995方呎，另天台566方呎，成交價1657.7萬元、實呎16660元。自3月至今，山水盈錄約15宗成交。
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