港島指標屋苑太古城4月暫錄得19宗成交，平均實呎18851元。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城新近錄得夏宮閣低層D室易手，屬實用面積702方呎3房間隔、望街景，原業主去年8月放盤叫價1630萬元，最終累減380萬元或23%後，以1250萬元沽出，實呎17806元，屬市價。原業主2011年4月以720萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利530萬元或74%。