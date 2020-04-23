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【疫境成交】太古城3房放盤8個月劈價逾兩成 1250萬沽
文章日期：2020年4月23日 14:18
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港島指標屋苑太古城4月暫錄得19宗成交，平均實呎18851元。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城新近錄得夏宮閣低層D室易手，屬實用面積702方呎3房間隔、望街景，原業主去年8月放盤叫價1630萬元，最終累減380萬元或23%後，以1250萬元沽出，實呎17806元，屬市價。原業主2011年4月以720萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利530萬元或74%。
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