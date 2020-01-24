（圖、圖2）土瓜灣富薈馬頭圍酒店調低長期住宿計劃月費，由過去1.1萬元大劈35%至7200元，房間面積約150方呎，浴室設備齊全，酒店亦為租客提供牙刷、牙膏、洗頭水等日用品。（林若勤攝）

由於去年反修例風波，加上今年新冠肺炎疫情衝擊，本港酒店業變得千瘡百孔，過去不愁出租的市區酒店，更要劈租大搶本地客。富豪產業信託（1881）旗下富薈酒店，近期調整長期住宿計劃月費，其中土瓜灣富薈馬頭圍酒店，一個150方呎房間，月租由1.1萬元大劈35%至7200元，以30日計，平均每日租金僅240元。有學者指，酒店房間大劈價，勢將令同搶單身或年輕夫婦租客的「納米樓」受壓。

明報記者 甘潔瑩

富薈馬頭圍酒店總經理李毅誠接受本報訪問時表示，集團一向有提供長期住宿計劃，以富薈馬頭圍酒店為例，過去長期住宿計劃佔業務比例約兩至三成，但自去年反修例風波後，到港旅客大幅減少，終變陣拓展本地客生意。

富薈馬頭圍酒店：佔業務達五成

李氏又指，集團留意到很多新一代客人，尤其鍾情靈活自主的月租計劃，故以吸引價錢推廣長期住宿計劃，由過去的1.1萬元減價25%至8100元，若入住前登記為富豪尊貴會（Regal Rewards），可享額外9折，折實後月租由7200元起，以30日計算，平均每日租金240元。他透露，長期住宿計劃減租後，有關業務有明顯增長，佔業務比例高達五成。

資料顯示，月租費用包括水電費、WiFi無線上網服務等，租客可使用酒店內的健身設施、設於iLounge的免費咖啡或茶，而租客每天更可享歐陸早餐，酒店亦為租客每周提供一次的免費自助洗衣乾衣服務，以及兩次的「執房」服務。

鄧成波家族灣仔酒店七折招徠

除富薈酒店外，鄧成波孻仔鄧耀昇旗下的陞域集團，旗下灣仔摩利臣山道簡悅酒店．銅鑼灣，近日亦大幅劈租，由今年初月租9000元，減價三成至6300元，以房間面積76至86方呎計，呎租73至83元，月租包括每周兩次「執房」服務及一次更換牀寢服務。

事實上，酒店大劈租下，市區俗稱「納米樓」的迷你單位租金勢將受壓。以土瓜灣區為例，區內有不少實用面積低於200方呎的租盤，其中位於馬頭角道50號的迎豐，樓齡約2年，一個實用面積186方呎的開放式單位，目前月租叫價1萬元，呎租約54元。

而鄰近富薈馬頭圍酒店的津匯，實用最細的221方呎開放式單位，月租叫價則由1.1萬元起，呎租約50元。上述兩私樓的入場租金門檻較馬頭圍酒店分別高39%及53%。

學者料「納米樓」租金受壓

中大經濟系教授莊太量坦言，酒店房間與「納米樓」、甚至是劏房面積相若，酒店月租減價，難免對迷你戶租盤構成競爭，部分居於迷你戶或劏房戶的單身人士或年輕夫婦，或轉為租住酒店房，迷你戶租金將有下調壓力，但酒店房間不設煮食用具，料家庭客仍會選擇住宅單位。