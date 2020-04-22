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【再錄成交】傲玟再售1伙三房戶 呎價2.9萬
文章日期：2020年4月22日 21:04
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新冠肺炎疫情稍緩和，市區豪宅盤連錄成交。高銀集團負責銷售的何文田傲玟，今日再以招標形式沽出1伙，為2座8樓實用面積1425方呎B室，屬3房單位，買家選用即供90天付款，成交價4174.6萬元，實呎29295元。
傲玟近日連沽7伙，套現總額約3億元。
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