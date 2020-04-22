即時地產新聞

【再錄成交】傲玟再售1伙三房戶 呎價2.9萬

文章日期：2020年4月22日 21:04

新冠肺炎疫情稍緩和，市區豪宅盤連錄成交。高銀集團負責銷售的何文田傲玟，今日再以招標形式沽出1伙，為2座8樓實用面積1425方呎B室，屬3房單位，買家選用即供90天付款，成交價4174.6萬元，實呎29295元。
 
傲玟近日連沽7伙，套現總額約3億元。
 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款