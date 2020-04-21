新冠肺炎疫情下，令私宅買賣獲利比率及平均賺幅跌勢加劇。利嘉閣地產綜合土地註冊處資料顯示，2020年首季共錄5,650宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達97.5%，較去年第四季的98.2%下跌0.7個百分點，為連續3個季度回落，並為15個季度、即2016年第二季後新低。

平均獲利幅度方面，今年首季每宗私宅轉手個案平均賺幅約74.5%，較去年第四季的約81.3%再跌6.8個百分點，連續3個季度回落，為2017年次季以來近3年新低。當中，沽樓錄得虧損的個案涉116宗，佔2%；而獲利1倍或以上的轉手個案共2,562宗，佔比44.2%。

按物業轉售價格劃分，中細價樓仍是買賣的主流銀碼且獲利比率較高，其中介乎500萬至700萬元以內組別的二手私宅轉售獲利比率雖輕微回落，但仍達98.8%，是眾多銀碼組別中最高者。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，新冠病毒仍未消散，加上對經濟帶來的影響恐進一步浮現，亦對樓市構成一定壓力，料次季業主放盤叫價難以進取，加上若個別業主因資金周轉問題而削價求售，料拖累獲利比率及平均每宗賺幅的走勢。除非今季疫情明顯受控，否則預期次季二手私宅轉售獲利比率恐繼2016年次季後再次跌穿97%的水平，屆時有機會為近4年新低，而賣樓平均每宗賺幅亦料進一步跌至約68%的15季、近4年最少。

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