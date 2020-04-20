近期未有全新樓盤推出的嘉華國際（0173），同系大埔白石角嘉熙已屆現樓，屋苑住客會所採用雙子式玻璃屋設計，分別命名為CLUB WE、CLUB SOLARIA。嘉華營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，嘉熙已於3月展開交樓程序，集團特別成立交樓團隊，協助業主辦理交樓事宜。

温續指，嘉熙的住客會所採用雙子式玻璃屋設計，加入多項嶄新設施，其中「WE PLANT 水耕園圃 」引入新興的水耕種植方式，配以特設的LED燈，為植物提供全天候生長環境，住戶可體驗無土栽培方法，種植沙律菜及香草等植物。

此外，會所承傳CO-WORKING時尚生活概念，規劃更多可使用空間，結合共融共享概念， 因而將其中一個住客會所命名CLUB WE，期望住戶有更多互相交流機會，其中「WE CRAFT 創作坊 」引入3D打印設備；「WE TREAT 嘆茶座 」及「WE PLACE 共享坊 」提供可靈活使用空間，住戶可一邊品嚐咖啡，一邊享受閒逸時光。

主要運動設施方面，包括50米長戶外游泳池「WE SPLASH 水樂園」及「兒童游泳池」、 多用途室內運動場「WE EXERCISE 運動天地」、「WE RIDE 單車部落」可讓住戶停泊單車、「 WE BUY 購物宅急便」裝設智能櫃及智能售賣機，售賣零食、飲品及急凍食物等。

另一個住客會所CLUB SOLARIA， 設有「WE FUN - SUNSHINE HALL 派對天地-陽光舍 」及「WE FUN - STARRY HALL 派對天地-星光舍 」宴會廳，配有廚房電器設備，住戶可宴請親朋好友舉行派對聚會。

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