疫情下發展商推盤步伐受阻，不過，會德豐地產常務董事黃光耀表示，市場不會無需求，現時市場99%買家為用家，他們會評估自己的能力而入市，並謂相信在疫情過後，市場會有很多新盤推出，帶動樓市氣氛，旗下觀塘茜發道項目仍維持第二季推售的計劃。他又指，疫情對樓價影響不大，年初至今樓價下調數個百份點，波動不大，反而最影響是成交量，他相信疫情後樓市成交會有所提升，樓價亦會反彈。

另會德豐（0020）將軍澳日出康城OCEAN MARINI，昨日加推6號價單，中原按揭董事總經理王美鳳指，該公司為買家提供按揭優惠，選擇P按客戶可享按息低至2.35%，全期按息低至P減2.9%，現金回贈高達貸款額1.3%；選擇H按之客戶可享特高現金回贈高達貸款額1.6%，全期息率低至H+1.24%，封頂息率低至2.5%（相等於P減2.75%）。客戶選擇H按或P按計劃，亦可兼享與按息一致之高存息戶口。

此外，採用即供付款方法購買樓花的買家亦可選擇此計劃樓價833萬元以下可借高達80%按揭；樓價1,000萬元以下貸款額高達500萬元及樓價20%按揭；樓價1000萬元或以上高達70%按揭)，全期低息低至P減2.5% （現為2.75%），可享現金回贈高達貸款額0.5%。

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