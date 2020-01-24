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【疫境成交】將廣兩房微減7萬後763萬沽出 呎價1.7萬
文章日期：2020年4月20日 16:18
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新冠肺炎疫情稍放緩，將軍澳二手成交不俗，將軍澳廣場本月至今錄約5宗成交。香港置業助理分區董事梁偉德表示，將軍澳廣場6座中層D室，兩房間隔，實用面積447方呎，原業主最初以770萬元放售，獲區內客接洽，經議價後僅微減7萬元，以約763萬元成交，折合實價17069元，新買家為首置客。原業主2016年1月以約560萬元購入單位，帳面賺約203萬元或36%。
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