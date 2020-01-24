4月整體物業買賣料5200宗涉410億 料齊創5個月新高
文章日期：2020年4月19日 16:22
雖然新冠肺炎疫情持續打擊本港經濟，但中原地產研究部告指，今年4月份截至15日止，整體物業買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)，暫錄2569宗、涉199.6億元(具體反映3月成交)，料全月可錄5200宗及涉410億元，按月上升約15%。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，新春後季節性旺市延遲出現，料4月登記數字是繼2019年11月錄6701宗、涉615億元後，首次升穿5000宗及400億水平，兼齊創5個月新高紀錄。
一手新盤方面，4月暫錄501宗、涉總值51.3億元，預期整月約1000宗及100億元，按月升68.1%及33.9%，估計宗數將創去年11月錄2089宗後的5個月新高，金額則創去年12月錄110.8億元後的4個月新高。4月暫時錄得最高買賣登記的新盤，為會德豐（0020）將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI，暫錄187宗及涉16.3億元；其次為恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣2期，暫錄97宗及涉4.6億元。
至於二手市場，暫時錄1563宗、涉122.2億元，預測整月登記錄約3300宗、涉260億元，按月分別升9.7%及12.3%，料宗數將創去年11月錄3350宗、涉265.2億元後，5個月來的新高紀錄；大型屋苑方面，4月以天水圍嘉湖山莊暫錄27宗佔最多。
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