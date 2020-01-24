雖然新冠肺炎疫情持續打擊本港經濟，但中原地產研究部告指，今年4月份截至15日止，整體物業買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)，暫錄2569宗、涉199.6億元(具體反映3月成交)，料全月可錄5200宗及涉410億元，按月上升約15%。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，新春後季節性旺市延遲出現，料4月登記數字是繼2019年11月錄6701宗、涉615億元後，首次升穿5000宗及400億水平，兼齊創5個月新高紀錄。

至於二手市場，暫時錄1563宗、涉122.2億元，預測整月登記錄約3300宗、涉260億元，按月分別升9.7%及12.3%，料宗數將創去年11月錄3350宗、涉265.2億元後，5個月來的新高紀錄；大型屋苑方面，4月以天水圍嘉湖山莊暫錄27宗佔最多。