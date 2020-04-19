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【疫市豪宅成交】琨崙單日連沽兩特色戶 吸金5610萬
文章日期：2020年4月19日 14:55
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連鎖快餐店大家樂
（0341）
前主席陳裕光早前以3188萬元購入華懋旗下屯門青山公路琨崙的特色戶後；琨崙新近再連錄成交、以招標形式售出2伙，包括金琥珀洋房38B和52B號單位，成交價分別2702.8萬和2908萬元，以單位實用2221和2227方呎計(同樣另連花園和天台)，折合實呎分別12169和13058元，吸金逾5610萬元；成交紀錄冊顯示，上述成交價皆包括車位。琨崙4月份暫時累售8伙、估計套現逾2.4億元。
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