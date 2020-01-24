雖然本地疫情稍告緩和，復活節長假期成交量增加，但整體樓市尚未回穩。反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報174.86點，按周跌0.32%；與此同時，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass及CCL(中小型單位)亦同樣錄得按周下跌，分別跌0.37%及0.28%，三大整體指數齊跌3周。

中原城市領先指數CCL最新報174.86點，3周累跌0.40%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新報177.38點，按周跌0.37%，連跌3周，累跌0.62%；CCL(中小型單位)最新報175.35點，按周跌0.28%，連跌3周，累跌0.49%。至於反映豪宅樓價的CCL（大型單位）在連升2周後，本周亦錄得跌幅，最新報172.35點，按周跌0.58%。

四大分區方面，新界兩區錄得升幅，九龍和港島則同告下跌，表現分歧。新界東CCL Mass報189.90點，按周升0.33%；新界西CCL Mass報159.09點，按周升1.45%。而九龍CCL Mass報172.89點，按周跌1.52%；港島CCL Mass報182.48點，按周跌0.85%，連跌3周共1.89%。值得留意是，以近3周指數計，港島區樓價跌幅最顯著，3周累跌1.89%；其次為新界西區，3周亦累跌1.60%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，三大整體指數走勢持續回軟，反映樓價調整未結束。最新公佈的指數主要反應2020年3月23日至3月29日的市況，至於復活節長期假的交投量回升，及季節性旺市對樓價的影響，將於5月中旬公佈的CCL才開始反映。