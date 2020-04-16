昨夜短炒疫巿美股ZOOM，昨日美國開巿出現沽壓，但ZOOM卻逆巿上升，這反映其相對強勢，適合即日短炒。其實樓巿也往往如此，如全球樓巿受壓下反出現樓價上升的地方，便值得特別留意。

事實上，剛公布的3月中原大灣區指數報116.50，較上月升0.86%，創指數自2016年有紀錄以來新高，其中四大中心城市：香港、澳門、廣州及深圳指數皆全面向升，深圳指數更是連續7個月創新高。12個指數中，共8個指數錄得上升，幅度由0.3%至2.02%不等，錄得跌幅的指數共4個，跌幅由1.09%至2.6%。

中原方面解釋，大灣區樓市二月受農曆新年假期影響，三月卻受新冠病毒蔓延拖累，整體經濟活動幾近停頓，但至三月份下旬，中國大陸疫情開始受控，逐漸開放各城市往來，經濟活動開始逐步重回正軌。加上人行降準救市，多個城市亦放寬房地產的限購措施，大灣區城市於三月下旬睇樓量急升，已累積兩個多月的購買力爆發，樓價反彈力強。

同時，鑑於香港樓價跌幅低於人民幣跌幅，故此中原大灣區香港指數對比年初亦錄得輕微增長。

陸振球

明報投資及地產版主編