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【疫市高價】WEST PARK兩房售逾千萬沽 再創項目新高
文章日期：2020年4月15日 17:54
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新冠肺炎疫情近日稍為紓緩之際，新盤市場今日暫時錄約15宗成交。興勝創建
（0896）
今年1月開售至今、累沽約50伙的深水埗現樓WEST PARK，市場消息指最新售出25樓B室，折實價約1099.8萬元，屬實用493方呎2房連書房間隔，實呎22308元，相關成交價創項目新高紀錄。
另永泰
（0369）
旗下屯門掃管笏OMA OMA，今日亦沽出一伙實用面積602方呎3房戶，以778.6萬元售出2A座5樓G室，實呎12934元。
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