從來有危便有機，最近疫情雖然令中國不少企業受損， 但也有受惠行業會增加相關的物業需求。仲量聯行剛發布最新的《 中國房地產市場復蘇綠芽初綻？》研究報告， 分析在是次疫情中顯現出較高抗跌力的行業及其對未來地產市場將產 生的潛在催化作用。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示：「儘管疫情對中國許多行業都造成了負面影響， 但也為不少行業創造了潛在的增長機會， 部分能提供急需服務的行業如保險、網上娛樂、醫療健康、 地產科技和數碼經濟等表現仍然穩定，預期一旦疫情進一步受控，這類行業將推動租賃市場。」

該行指以下為受惠疫情行業：

· 數碼經濟–憑藉龐大的本土消費基礎，涉及大數據、 雲端平台及人工智慧的大型科技企業在疫情中扮演了重要的角色， 業務可望增長。

· 保險–是次疫情有望進一步加強內地的保險意識， 該行已見有中資保險公司對寫字樓租賃、升級及擴張需求增加， 當中不少已見業務有所增長。

· 網上娛樂– 疫情下的「宅經濟」自一月起推動了網上娛樂業的擴張，如手遊、 直播等。隨着新增用戶顯著增加，並成為他們的新習慣， 此類企業將為辦公樓租賃市場帶來擴張需求。

· 醫療健康–市場對健康服務、藥物及醫療器材的需求穩定趨增， 即使在疫情過後，這種趨勢也將隨着醫療保健支出持續而不斷增速。 健康醫療行業對於寫字樓、產業園區及廠房等需求將持續上升， 並預計將受到投資者的更多關注；

· 地產科技–該行預期無論是業主投資的樓宇管理科技化系統， 還是租戶投資的加強其遙距辦公能力的網上解決方案， 都將持續進一步發展。