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【5日賣平3%】東堤灣畔三房放盤一年減價17% 呎價1萬沽

文章日期：2020年4月15日 14:55

東涌東堤灣畔4月至今暫時錄得6宗成交，比上月同期4宗成交多五成。
 
中原分區營業經理陳旭明表示，東堤灣畔新錄5座低層B室易手，實用759方呎、3房連套房間隔，原業主最初叫價930萬元，放盤已近一年，受近期疫情影響，加上日前一個高層同類單位以800萬元賣出，終以775萬元沽出，實呎10211元，即累減155萬元或約17%，新買家為上車客。原業主早於2005年以235萬元買入單位，持貨約15年，帳面仍獲利540萬元或約2.3倍。
 

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