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【疫境成交】昇悅居本月3成交 兩房減價4%後呎售1.7萬
文章日期：2020年4月14日 14:50
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荔枝角「四小龍」昇悅居4月迄今暫錄3宗成交個案；美聯首席高級營業經理鄧偉傑表示，昇悅居新近錄得1座高層D室易手，屬實用面積491方呎2房間隔，原業主最初叫價880萬元，因應市況下調4%或35萬元後，以845萬元沽出單位，實價17210元。原業主2011年7月斥資460萬元購得單位，現帳面獲利約385萬元或84%。
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