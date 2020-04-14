荔枝角「四小龍」昇悅居4月迄今暫錄3宗成交個案；美聯首席高級營業經理鄧偉傑表示，昇悅居新近錄得1座高層D室易手，屬實用面積491方呎2房間隔，原業主最初叫價880萬元，因應市況下調4%或35萬元後，以845萬元沽出單位，實價17210元。原業主2011年7月斥資460萬元購得單位，現帳面獲利約385萬元或84%。