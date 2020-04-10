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【豪宅成交】駿嶺薈洋房1.49位億沽 呎價2.8萬
文章日期：2020年4月10日 18:59
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建滔
（0148）
等持有的沙田九肚麗坪路項目駿嶺薈，今日最新售出58號洋房，實用5336方呎另連花園和天台，成交價逾1.494億元、折合實呎2.8萬元，呎價料屬項目新高紀錄；買家選用180日長成交期。
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