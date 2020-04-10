Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
高銀否認傲玟提供極高佣金促銷
文章日期：2020年4月10日 16:29
Share
prev
next
由高銀集團主席潘蘇通私人持有、總共提供401個單位的何文田豪宅傲玟，去年10月開始以招標形式發售單位，至今暫時累積售出4伙實用面積934至1425方呎的標準單位之際，市場有消息指，發展商擬提供高達25%佣金，鼓勵代理促銷單位；不過，負責樓盤銷售的高銀回應指，此事並非屬實，代理佣金仍然維持7%。
至於項目售出的4伙單位，成交價介乎3091.9萬至5045.2萬元，套現逾1.68億元。
相關新聞
上月BSD金額首跌穿億元 宗數連跌5個月至42宗 累跌近九成
CCL三大指數連跌兩周
【疫境成交】峻源本月暫兩宗成交 三房1775萬沽呎價1.49萬
【疫境低價】大興花園兩房減價近一成後售598萬 低市價7％
【疫境買豪宅】傲瀧一周錄兩成交 花園戶連裝修6568萬售
【疫境出血】傲形一房505萬沽 業主三年蝕40萬離場
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款