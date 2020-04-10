由高銀集團主席潘蘇通私人持有、總共提供401個單位的何文田豪宅傲玟，去年10月開始以招標形式發售單位，至今暫時累積售出4伙實用面積934至1425方呎的標準單位之際，市場有消息指，發展商擬提供高達25%佣金，鼓勵代理促銷單位；不過，負責樓盤銷售的高銀回應指，此事並非屬實，代理佣金仍然維持7%。

至於項目售出的4伙單位，成交價介乎3091.9萬至5045.2萬元，套現逾1.68億元。