雖然今年首季全港社會持續受新冠病毒肺炎影響，但中原地產研究部報告指，今年3月十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記共錄得284宗、涉總值22.61億元(具體反映2月成交市況)，較2月錄得221宗、涉總值18.92億元，按月分別上升28.5%及19.5%，相關數字是自去年11月錄288宗、涉22.81億元後，創4個月來的新高。

值得一提的是，3月登記具體反映2月市況，新春後受肺炎疫情擴大影響，2月初二手屋苑交投淡靜，惟季節性旺市雖被推遲但仍順利來臨，2月下旬大型屋苑買賣轉趨活躍，帶動3月十大屋苑登記上升。

按季方面，今年首季十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得648宗、涉總值53.24億元，較2019年第四季的639宗、涉總值51.29億元，按季分別升1.4%及3.8%，相關數字是自去年第二季得875宗、涉總值78.37億元之後，創三個季度新高，反映樓價調整及本港低息環境持續，吸引買家入市，帶動首季傳統屋苑交投增加。

至於十大藍籌屋苑中，今年首季以天水圍嘉湖山莊，錄得最多買賣登記錄112宗、涉總值5.98億元；其次是沙田第一城，錄88宗、涉總值4.91億元；荔枝角美孚新邨以80宗登記排名第三位、涉總值6.74億元。

dth=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="340" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">